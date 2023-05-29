Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хавбек «Ахмата» Швец заявил, что арбитр Мешков убил игру с «Ростовом»

Хавбек «Ахмата» Швец предположил, что арбитр Мешков подсуживал «Ростову» в матче 29-го тура РПЛ

close
100%
РИА Новости

Полузащитник грозненского «Ахмата» Антон Швец высказался о работе судьи Виталия Мешкова в матче 29-го тура чемпионата России против «Ростова».

По его словам, арбитр своими решениями повлиял на исход встречи.

«Такое ощущение, как будто судья играл за них. Не зря, когда прозвучал свисток, вся наша скамейка побежала задавать вопросы судьям.

[На 58-й минуте], на мой взгляд, я сделал чистый отбор мяча. Хорошо, пусть судья посчитал, что это фол, но за что тогда желтая? Пусть посмотрит Лигу чемпионов, пусть посмотрит матчи европейских чемпионатов. Этими желтыми судья убивал игру.

Пересмотрите эпизод внимательно — чистый отбор мяча! За что желтая? Опасная игра или что? Ну не дают играть», — заявил Швец «Матч ТВ».

Напомним, что матч «Ростов» — «Ахмат» завершился победой команды Валерия Карпина со счетом 3:2.

Ранее сообщалось, что арбитр Сергей Хусаинов назвал верным пенальти за фол Артема Дзюбы в матче «Динамо» — «Локомотив».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях