Хавбек «Ахмата» Швец заявил, что арбитр Мешков убил игру с «Ростовом»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Антон Швец высказался о работе судьи Виталия Мешкова в матче 29-го тура чемпионата России против «Ростова».

По его словам, арбитр своими решениями повлиял на исход встречи.

«Такое ощущение, как будто судья играл за них. Не зря, когда прозвучал свисток, вся наша скамейка побежала задавать вопросы судьям.

[На 58-й минуте], на мой взгляд, я сделал чистый отбор мяча. Хорошо, пусть судья посчитал, что это фол, но за что тогда желтая? Пусть посмотрит Лигу чемпионов, пусть посмотрит матчи европейских чемпионатов. Этими желтыми судья убивал игру.

Пересмотрите эпизод внимательно — чистый отбор мяча! За что желтая? Опасная игра или что? Ну не дают играть», — заявил Швец «Матч ТВ».

Напомним, что матч «Ростов» — «Ахмат» завершился победой команды Валерия Карпина со счетом 3:2.

Ранее сообщалось, что арбитр Сергей Хусаинов назвал верным пенальти за фол Артема Дзюбы в матче «Динамо» — «Локомотив».