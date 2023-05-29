«Обалдеть»: Мостовой удивился новому контракту Абаскаля со «Спартаком»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о решении испанского специалиста Гильермо Абаскаля продолжить работу в стане красно-белых.

По его словам, это решение не вызывает никакого удивления.

«Абаскаль сказал, что останется на следующий сезон? Конечно, останется! Куда ему деваться? Кто его возьмет? Кто его знает? Конечно, останется!

Тем более, он продлил контракт. Причем сумасшедший контракт! Обалдеть! Вот где нонсенс», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» сыграл вничью с «Пари НН» — 0:0.

После этой игры москвичи остались на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 53 очка за тур до окончания сезона.

Ранее сообщалось, что хавбек «Ахмата» Антон Швец предположил, что арбитр Виталий Мешков подсуживал «Ростову» в матче 29-го тура РПЛ.