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Экс-тренер «Динамо» Йоканович скрыл подробности увольнения из клуба

Бывший тренер «Динамо» Йоканович отказался объяснять произошедшую ситуацию в клубе

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Global Look Press

Бывший главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович отказался высказываться о причинах своего ухода из стана бело-голубых.

«Спасибо «Динамо», но я пока не готов давать какие-либо комментарии, которые касались бы моей работы в России. Не хочу никак объяснять ситуацию, которая произошла в этом клубе», — приводит слова сербского специалиста Sport24.

Напомним, что руководство столичного клуба объявило об уходе Йокановича 19 мая. После 29 туров в Российской премьер-лиге (РПЛ) бело-голубые занимают седьмую строчку в турнирной таблице.

В прошлом сезоне «Динамо» стало бронзовым призером РПЛ и дошло до финала Кубка России, в котором уступило «Спартаку» (1:2).

Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подтвердил уход главного тренера Лучано Спалетти по окончании нынешнего сезона.

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