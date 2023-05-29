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«Долгожданный отпуск»: Трусова и Кондратюк отдыхают в Таиланде

Фигуристы Трусова и Кондратюк показали кадры совместного отдыха в Таиланде

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Личный архив Марка Кондратюка

Серебряная призерка Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Трусова показала кадры совместного отдыха с Марком Кондратюком.

Влюбленные отправились на отдых в Таиланд после окончания соревновательного сезона.

«Мы прилетели в Таиланд на долгожданный отпуск», — рассказала фигуристка в своем Telegram-канале.

Также Трусова показала виллу, в которой будет проводить свободное время вместе с Кондратюком.

Напомним, что на Олимпийских играх в Пекине 18-летняя Трусова стала первой в истории фигурного катания, кому удалось чисто исполнить пять четверных прыжков в одной программе.

Ранее сообщалось, что ледовое шоу с российскими фигуристами в Японии прервали из-за землетрясения.

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