«Долгожданный отпуск»: Трусова и Кондратюк отдыхают в Таиланде

Серебряная призерка Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Трусова показала кадры совместного отдыха с Марком Кондратюком.
Влюбленные отправились на отдых в Таиланд после окончания соревновательного сезона.
«Мы прилетели в Таиланд на долгожданный отпуск», — рассказала фигуристка в своем Telegram-канале.
Также Трусова показала виллу, в которой будет проводить свободное время вместе с Кондратюком.
Напомним, что на Олимпийских играх в Пекине 18-летняя Трусова стала первой в истории фигурного катания, кому удалось чисто исполнить пять четверных прыжков в одной программе.
Ранее сообщалось, что ледовое шоу с российскими фигуристами в Японии прервали из-за землетрясения.