«Долгожданный отпуск»: Трусова и Кондратюк отдыхают в Таиланде

Серебряная призерка Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Трусова показала кадры совместного отдыха с Марком Кондратюком.

Влюбленные отправились на отдых в Таиланд после окончания соревновательного сезона.

«Мы прилетели в Таиланд на долгожданный отпуск», — рассказала фигуристка в своем Telegram-канале.

Также Трусова показала виллу, в которой будет проводить свободное время вместе с Кондратюком.

Напомним, что на Олимпийских играх в Пекине 18-летняя Трусова стала первой в истории фигурного катания, кому удалось чисто исполнить пять четверных прыжков в одной программе.

Ранее сообщалось, что ледовое шоу с российскими фигуристами в Японии прервали из-за землетрясения.