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Теннисист Медведев остался на первой строчке в чемпионской гонке ATP

Российский теннисист Медведев сохранил лидерство в чемпионской гонке ATP

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев сохранил за собой первое место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов.

В активе российского спортсмена 4300 (баллов). На втором месте идет испанский теннисист Карлос Алькарас (3455), который на сегодняшний момент является первой ракеткой мира, а замыкает тройку лучших в чемпионской гонке именитый сербский теннисист Новак Джокович (2745).

Также в топ-10 россияне Андрей Рублев (6) и Карен Хачанов (9). Аслан Карацев поднялся на три строчки и занимает 39-е место, Александр Шевченко с 59-й переместился на 53-е.

В первом круге Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») Медведев встретится с бразильцем Тьяго Сейбот Уайлдом. Матч пройдет 30 мая и начнется не ранее 12:00 по московскому уровню. Основная сетка «Ролан Гаррос» стартовала 28 мая и завершится 11 июня. Призовой фонд Открытого чемпионата Франции составляет €49 600 000.

Ранее сообщалось, что российский тренер по теннису у Владимир Камельзон назвал Даниила Медведева фаворитом «Ролан Гаррос».

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