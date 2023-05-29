Тренер «Барселоны» Хави сделал заявление о возвращении Месси в клуб

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился размышлениями о возможном возвращении аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в состав каталонского клуба.

«Все каталонцы любят Месси, он лучший футболист в истории, сценарий таков, что многое зависит от того, что он хочет делать, а дальше мы решим. Возможный переход Месси во многом зависит от него самого», — приводятся слова Хави в Twitter «Barça Buzz».

Всего в текущем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 31 матче чемпионата Франции. Недавно он был отстранен от занятий с командой из-за поездки в Саудовскую Аравию. После публичных извинений нападающий был допущен.

В августе 2021 года аргентинец перебрался из «Барселоны» в «ПСЖ». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов МЛС или Саудовской Аравии. Также уже продолжительное время появляется информация о возвращении Лионеля Месси в «Барселону». Хави уже обсуждал с игроками команды его возвращение

Ранее сообщалось, что Месси не будет продлевать контракт с командой и покинет ее в конце сезона. Об этом в своих социальных сетях сообщил инсайдер Фабрицио Романо.