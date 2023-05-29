Форвард «ПСЖ» Мбаппе о своем будущем в клубе: я буду здесь в следующем году

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил, что следующий сезон он проведет в парижской команде, передает Onze Mondial.

28 мая Мбаппе выиграл приз лучшему игроку сезона в Лиге 1. Нападающий «ПСЖ» получил награду в четвертый раз подряд.

«Я очень счастлив, что сделал такой выбор в прошлом году. Я здесь, я наслаждаюсь, я становлюсь лучше как игрок. Я извлекаю пользу из этого. Я буду здесь в следующем году. Я очень счастлив», — заявил Мбаппе.

В декабре 2022 года появилась информация о желании Мбаппе уйти из «ПСЖ». Форвард выразил желание уехать из Франции и перейти в более сильный чемпионат, даже если придется пойти на серьезное понижение зарплаты.

В мае прошлого года стало известно, что Мбаппе подписал новый контракт с парижским клубом, который рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». Однако громкий переход не состоялся.

Ранее сообщалось, что Мбаппе опубликовал пост в социальных сетях, в котором высказался о чемпионстве своей команды в чемпионате Франции.