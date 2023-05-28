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Мостовой: про меня заявляли, что я критикую, так что теперь я говорю, что у «Спартака» все хорошо

Мостовой о ничьей «Спартака» с «Пари НН»: когда я говорю правду, заявляют, что я критикую

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался по итогам матча красно-белых с «Пари НН» в 29-м туре Российской премьер-лиги. Специалист воздержался от оценки игры, подчеркнув, что намеренно не делает критических высказываний в отношении команды.

«Чем объяснить потерю очков «Спартаком»? Да чего объяснять, у «Спартака» все «хорошо». В кавычках. Я об этом говорил еще раньше, но про меня почему-то начали говорить, что я критикую. Всю жизнь играл в футбол, но, когда говорю правду, заявляют, что я критикую. Поэтому я в последнее время говорю, что у «Спартака» все замечательно, а у тренерского штаба — вообще великолепно. Это у нас плохая жизнь. Мы всю жизнь отдали футболу, и мы еще и плохие. А у них все замечательно», — сказал Мостовой «Газете.Ru».

«Спартак» на своем поле не сумел обыграть «Пари НН», встреча завершилась со счетом 0:0. За тур до окончания первенства москвичи идут на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от занимающего вторую строчку ЦСКА на одно очко.

Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что команде не хватило дисквалифицированного нападающего Александра Соболева.

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