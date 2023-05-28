Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-тренер «Спартака» Гладилин: ни качеством, ни результатом игры с «Пари НН» я не доволен

Бывший тренер «Спартака» Гладилин прокомментировал ничью с «Пари НН» в матче 29-го тура РПЛ

close
100%
Владимир Федоренко/РИА \«Новости\»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» прокомментировал ничью с «Пари НН» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, от красно-белых ожидалась более яркая и уверенная игра.

«Ни качеством игры, ни результатом я не доволен. Я ожидал более яркой и откровенной игры от «Спартака» именно.

А нижегородцы сделали то, что могли, и реализовали то, что умели. Свой ресурс они использовали почти максимально, поэтому их ничья полностью устроила», — заявил Гладилин «Газете.Ru».

Напомним, что игра «Спартак» — «Пари НН» завершилась нулевой ничьей. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

За тур до окончания сезона команда под руководством Гильермо Абаскаля занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, отставая от ЦСКА на один балл.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил игру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы против столичного «Динамо» в матче 29-го тура РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях