Экс-тренер «Спартака» Гладилин: ни качеством, ни результатом игры с «Пари НН» я не доволен

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» прокомментировал ничью с «Пари НН» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, от красно-белых ожидалась более яркая и уверенная игра.

«Ни качеством игры, ни результатом я не доволен. Я ожидал более яркой и откровенной игры от «Спартака» именно.

А нижегородцы сделали то, что могли, и реализовали то, что умели. Свой ресурс они использовали почти максимально, поэтому их ничья полностью устроила», — заявил Гладилин «Газете.Ru».

Напомним, что игра «Спартак» — «Пари НН» завершилась нулевой ничьей. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

За тур до окончания сезона команда под руководством Гильермо Абаскаля занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, отставая от ЦСКА на один балл.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил игру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы против столичного «Динамо» в матче 29-го тура РПЛ.