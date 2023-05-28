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Главный тренер «Спартака» Абаскаль назвал сына испанско-русским именем

Тренер «Спартака» Абаскаль назвал сына испанско-русским именем Гильермо Николай

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Александр Ступников/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил, что назвал новорожденного сына испанско-русским именем.

«Гильермо Николай. Испанско-русское имя. Я углубился, поизучал значение. Думаю, это правильно, работая в России, дать такое имя.

Он тоже рыжий, да. Мы работаем над сохранением популяции рыжих людей, ха-ха», — передает слова Абаскаля «Спорт-Экспресс».

Свадьба наставника красно-белых с его избранницей Алехандрой прошла в Москве в начале апреля. После церемонии новобрачные посетили Красную площадь.

Абаскаль сменил итальянца Паоло Ваноли на посту главного тренера «Спартака» по окончании прошлого сезона. 34-летний испанец ранее работал со швейцарским «Базелем», с которым занял второе место в местной Суперлиге. Также Абаскаль работал в «Севилье», швейцарских «Кьяссо» и «Лугано», итальянском «Асколи» и греческом «Волосе».

За тур до конца сезона-2022/23 «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 54 очка. От второй строчки, которую занимает ЦСКА (55), его отделяет одно очко.

Ранее главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран поделился мнением об игре команды в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

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