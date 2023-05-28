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Тренер Камельзон оценил шансы теннисиста Медведева на победу в Открытом чемпионате Франции

Тренер по теннису Камельзон: на «Ролан Гаррос» Медведев будет фаворитом

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Российский тренер по теннису у Владимир Камельзон назвал Даниила Медведева фаворитом «Ролан Гаррос», передает RT.

Камельзон отметил, что Медведев будет фаворитом любого турнира.

«В том числе и на «Ролан Гаррос». Уровень Даниила таков, что он сможет на грунте пройти всю сетку, ни разу не споткнувшись», — сказал Камеьзон.

В первом круге Медведев встретится с бразильцем Тьяго Сейбот Уайлдом. Матч пройдет 30 мая и начнется не ранее 12:00 по московскому уровню.

Основная сетка «Ролан Гаррос» стартует 28 мая и завершится 11 июня. Призовой фонд Открытого чемпионата Франции составляет €49 600 000.

Ранее Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российского теннисиста Андрея Рублева нельзя причислять к фаворитам «Ролан Гаррос».

Тарпищев отметил, что для Рублева выход в четвертьфинал будет хорошим результатом.

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