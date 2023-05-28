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Тренер ЦСКА Федотов заявил о влиянии матча со «Спартаком» на игру с «Краснодаром»

Тренер ЦСКА Федотов считает, что игра со «Спартаком» могла наложить отпечаток на игру с «Краснодаром»

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался об игре своей команды в матче против «Краснодара» в 29 туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Было непросто, но мы в равных составах справлялись только со своей игрой. В переходных фазах выбегали, но не доигрывали ни один эпизод.

Игра со «Спартаком»? Наверное, такие матчи откладывают какие‑то отпечатки. Но все равно мы стоим на том, что нужно быстро приходить в себя, есть следующий матч, где есть возможность реабилитироваться за поражение», — передает слова Федотова «Матч ТВ».

В субботу ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» 0:0. Почти весь второй тайм «армейцы» играли в большинстве.

После этой игры подопечные Владимира Федотова набирают 55 очков и продолжают удерживать вторую строчку в турнирной таблице. Сегодня москвичи рискуют упустить эту позицию в случае победы «Спартака» над «Пари Нижний Новгород». Матч начнется в 14.00 по московскому времени. Расстояние между командами всего два очка. «Краснодар» продолжает занимать шестое место.

Ранее Алексей Спиридонов заявил, что «Спартаку» медали можно повесить на шею, а он их потеряет.

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