Российская теннисистка поднялась на 10 позиций в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила свой рейтинг лучших теннисисток планеты по результатам прошедшей недели.

Так, первое место продолжает удерживать теннисистка из Польши Ига Свентек (8940 очков). На турнире в Риме (Италия) ей удалось дойти до финала, где она уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. Польская спортсменка снялась в третьем сете.

Вторую строчку также продолжает занимать белорусская теннисистка Арина Соболенко (7541 очко). На третьем месте расположилась американка Джессика Пегула (5205 очков).

Десять позиций удалось отыграть россиянке Анне Блинковой. Она поднялась с 66-го на 56-ю позицию. Вчера Блинкова в двух сетах проиграла украинке Элине Свитолиной в финале турнира WTA-250, проходившего в Страсбурге (Франция), со счетом 2:6, 3:6.

На пути к финалу Блинкова обыграла Лорен Дэвис из США, а также ее соотечественницу Эмму Новарру, представительницу Германии Анна-Лену Фридзам и Амаден Эсс из Франции.

Лучшей из россиянок в рейтинге WTA по-прежнему остается Дарья Касаткина, она девятая.

Ранее Леся Цуренко заявила, что WTA и Олимпийский комитет нарушают права украинцев.