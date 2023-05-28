Теннисистка Цуренко заявила, что WTA и Олимпийский комитет нарушают права украинцев

Украинская теннисистка Леся Цуренко раскритиковала главу Женской теннисной ассоциации (WTA) Стива Саймона за смену позиции по отношению к поддержке россиян.

«Год назад Стив Саймон сказал нам, что если игрок продемонстрирует поддержку действиям России, к нему будут применены санкции. Потом, год спустя, он полностью изменил свое отношение и сказал, что поддерживать то, что происходит — это нормально. Это действительно шокировало меня, я не могла прийти в себя.

WTA и Олимпийский комитет смотрят на этот вид спорта только с точки зрения прав русских и белорусов, полностью игнорируя нарушение прав украинцев», — передает слова Цуренко Tennisuptodate.

Напомним, что российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который пропустили россияне, стал Уимблдон-2022. В этом году они были возвращены.

В прошлом году организаторы Уимблдона отказали в допуcке на cоревнования роccийcким и белоруccким тенниcиcтам. Также игрокам из этих стран запретили выcтупать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Аccоциации лаун-тенниcа (LTA).

Ранее сообщалось, что не пожавшая россиянке Блинковой руку украинка Элина Свитолина сказала ей спасибо.