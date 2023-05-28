Не пожавшая россиянке руку украинка Свитолина сказала ей спасибо

Вчера украинка Элина Свитолина в финале турнира WTA-250, проходившего в Страсбурге (Франция), встречалась с россиянкой Анной Блинковой. Победу одержала Свитолина со счетом 6:2, 6:3.

После окончания встречи по традиции украинская спортсменка не стала пожимать руку Блинковой, но в трансляцию попало, как она говорит «спасибо», повернувшись к россиянке, и поднимает ракетку в ее адрес.

Напомним, что уже несколько украинских теннисисток отказались пожимать руки своим соперницам из России после очного матча.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Блинкова располагается на 66-м месте, Свитолина идет 508-й. Лидировать по-прежнему продолжает польская теннисистка Ига Свентек. У нее 8940 очков.

На второй строчке расположилась Арина Соболенко (7541 очко). Она смогла сократить отставание благодаря победе в очном матче над Свентек в Мадриде.

Тройку лидеров также занимает американка Джессика Пегула (5205очков). В финале парного разряда в Мадриде она вместе со своей соотечественницей Кори Гауфф уступила в финале.

Ранее украинка Марта Костюк заявила, что у нее нет ненависти к игрокам из России и Белоруссии.