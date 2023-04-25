Теннисист Котов объяснил, почему обматерил свою мать во время матча

Российский теннисист Павел Котов заявил, что из-за непростого характера матча на турнире «Мастерс» в Мадриде не смог держать себя в руках и выругался на свою мать.

«В общем, не всегда, к сожалению, удается держать себя в руках, бывают и такие моменты. Матч сегодня был очень тяжелый, непростой. Я сам прекрасно понимаю, что я плохой пример подал таким отвратительным поведением. Всякое бывает, как говорится. Всем добра, и желаю всем держать себя в руках и не совершать такие действия.

Если вам это настолько интересно, то перед мамой я извинился сразу же, как вышел с корта», — сказал Котов.

Россиянин встречался с представителем Бельгии Киммером Коппеянсом в полуфинале квалификации. Встреча осталась за Котовым (6:4, 3:6, 7:6).

В финале квалификации Котов сыграет с победителем матча Федерико Дебонис (Аргентина) — Есуке Ватануки (Япония).

Павел Котов занимает 108-е место в рейтинг Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP). Лидировать продолжает серб Новак Джокович. На второй строчке расположился испанец Карлос Алькарас. На третье место поднялся россиянин Даниил Медведев. Он сместил с этой позиции норвежца Каспера Рууда.

Ранее сообщалось, что российскую теннисистку Виталию Дьяченко сняли с рейса из-за национальности.