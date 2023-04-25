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Агент турецкого полузащитника Языджи отреагировал на сообщения о возвращении игрока в ЦСКА

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи, отреагировал на сообщения СМИ о возможном возвращении футболиста в московский ЦСКА.

«О возможном переходе в ЦСКА можно будет говорить только в конце сезона. Уважение и любовь российских болельщиков к Юсуфу взаимны, и он тоже любит вашу страну. Сейчас им интересуются много команд из Европы», — передает слова Чебеджи Metaratings.ru.

Вторую половину прошлого сезона 26-летний турок провел в московском ЦСКА. Однако российский клуб не смог договориться с «Лиллем» о полноценном трансфере полузащитника прошлым летом.

За ЦСКА Языджи провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) десять игр, отметившись восьмью забитыми мячами. Он стал лучшим бомбардиром команды по результатам сезона.

Ранее бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал ничью армейцев с московским «Локомотивом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги.

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