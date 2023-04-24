В «Краснодаре» рассказали о состоянии столкнувшегося с Джикией полузащитника Кади

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал о самочувствии получившего травму в матче со «Спартаком» полузащитника Кади Боржеса.

«Все все видели. Нет слов по игре.

Как чувствует себя Кади? У меня пока нет информации по нему. Он сейчас в больнице, мы ждем новостей от наших врачей. Пока только сказали, что у него перелом лицевой кости», — передает слова Ивича «Спорт-Экспресс».

На 47-й минуте полузащитник «Краснодара» Кади Боржес получил травму в столкновении с защитником «Спартака» Георгием Джикией. Россиянин попал в висок бразильскому игроку. Тот рухнул на газон. Джикия быстро сориентировался и оказал первую помощь своему сопернику: попытался достать язык, чтобы он не препятствовал дыханию. Тут же на поле выбежали медики «Краснодара». Они привели в чувства бразильца, и через несколько минут тот покинул поле на электро-каре.

Кади выступает за «Краснодар» с начала этого года. В текущем сезоне он провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) семь матчей, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что «Спартак» вырвал победу у «Краснодара», отыгравшись с 0:2.