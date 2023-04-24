Лижэнь предложил изменение формата матча за шахматную корону

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь предложил свой вариант изменения формата матча за звание чемпиона мира по шахматам.

«Как бы я изменили формат матча за титул чемпиона мира? Хотел бы, чтобы классических партий было больше», — передает слова Лижэня «Чемпионат».

Сегодня представитель Китая Дин Лижэнь и россиянин Ян Непомнящий сыграли вничью в 11-й партии матча за звание чемпиона мира.

Матч будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведен тай-брейк из четырех партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц.

Счет в матче – 6-5 в пользу Непомнящего. 12-я партия матча за шахматную корону состоится послезавтра, 26 апреля, и начнется в 12.00 по московскому времени. Россиянин сыграет черными.

20 июля стало известно, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался играть против Яна Непомнящего. Это дало право россиянину провести матч за шахматную корону с представителем Китая, который стал вторым на турнире претендентов в прошлом году. В 2021 году в матче за шахматную корону Карлсен обыграл Непомнящего.

Ранее тренер Яна Непомнящего рассказал о краже во время матча за шахматную корону.