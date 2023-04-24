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В «Локомотиве» сообщили о начале переговоров с Дзюбой о новом контракте

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, что клуб может договориться о продлении контракта с нападающим Артемом Дзюбой в ближайшее время.

«В прошлый раз я говорил, что будем общаться с Дзюбой по итогам сезона? Все меняется. У нас уже есть один футболист, с кем ведем переговоры: думаю, договоримся. Может быть, следующим будет Дзюба, а может — и не он», — сказал Ульянов «Чемпионату».

34-летний Дзюба присоединился к «Локомотиву» в начале февраля. За это время он забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи в матчах за железнодорожников. До этого он играл в Турции за «Адана Демирспор». Там он провел всего несколько недель и не сумел закрепиться в стартовом составе, после чего контракт был расторгнут.

«Локомотив» после 24 туров Российской премьер-лиги набрал 29 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.

Ранее бывший нападающий амстердамского «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался об итогах матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Локомотивом».

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