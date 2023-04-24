Защитник клуба НХЛ «Баффало» Любушкин рассказал, как три недели играл со сломанной ногой

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сэйрбз» Илья Любушкин рассказал, как однажды он три недели был вынужден играть с серьезной травмой, передает ТАСС.

При этом хоккеист отметил, что предпочитает не рассказывать журналистам о своем здоровье.

«Я просто в интервью не особо люблю рассказывать, но можно взять случай, когда я практически три недели в ноябре, кажется, играл со сломанной ногой. Об этом никто не знает, потому что я не хочу об этом рассказывать. Я могу представить, что это такое», — заявил Любушкин.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Любушкин провел 68 матчей, в которых набрал 14 очков (2 заброшенные шайбы + 12 результативных передач). В нынешнем сезоне «Сэйрбз» не смогли выйти в плей-офф.

В НХЛ Любушкин играл также за «Аризону Койотс» и »Торонто Мэйпл Лифс». В России хоккеист известен по своим выступлениям за ярославский «Локомотив».

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин предсказал, что «Лос-Анджелес Кингз» станет одним из финалистов плей-офф Национальной хоккейной лиги.