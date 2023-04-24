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Защитник клуба НХЛ «Баффало» Любушкин рассказал, как три недели играл со сломанной ногой

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Brad Penner/USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сэйрбз» Илья Любушкин рассказал, как однажды он три недели был вынужден играть с серьезной травмой, передает ТАСС.

При этом хоккеист отметил, что предпочитает не рассказывать журналистам о своем здоровье.

«Я просто в интервью не особо люблю рассказывать, но можно взять случай, когда я практически три недели в ноябре, кажется, играл со сломанной ногой. Об этом никто не знает, потому что я не хочу об этом рассказывать. Я могу представить, что это такое», — заявил Любушкин.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Любушкин провел 68 матчей, в которых набрал 14 очков (2 заброшенные шайбы + 12 результативных передач). В нынешнем сезоне «Сэйрбз» не смогли выйти в плей-офф.

В НХЛ Любушкин играл также за «Аризону Койотс» и »Торонто Мэйпл Лифс». В России хоккеист известен по своим выступлениям за ярославский «Локомотив».

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин предсказал, что «Лос-Анджелес Кингз» станет одним из финалистов плей-офф Национальной хоккейной лиги.

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Хоккей. НХЛ
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