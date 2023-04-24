Экс-игрок сборной Англии Руни сравнил форварда «Сити» Холанда с Месси и Роналду

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», ныне возглавляющий клуб МЛС «Ди Си Юнайтед», Уэйн Руни предположил, что форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может стать доминирующим игроком на десять лет.

«Больше всего мне нравится то, насколько он отличается от почти всех современных футболистов.

В наши дни вcе хотят получать мяч прямо в ноги, а он хочет дейcтвовать едва ли не cтаромодным образом: забежать за cпину защитникам, за cчет cвоей мощи оcвободитьcя от опеки и благодаря cамообладанию переиграть вратаря.

Есть какая-то необузданность в его игре, его желание забивать велико. Как Месси и Роналду он может доминировать в футболе на протяжении десяти лет», – приводит слова Руни Sportskeeda со ссылкой на The Times.

В текущем сезоне Холанд провел в Английской премьер-лиге (АПЛ) 28 матчей, в которых забил 32 мяча и сделал пять результативных передач.

Также норвежец записал на свой счет 12 голов и одну голевую передачу в восьми матчах Лиги чемпионов. В полуфинале «Ман Сити» сыграет с мадридским «Реалом».

Еще шесть голов форвард добавил в шести матчах Лиги наций за сборную Норвегии. Холанд является самым результативным игроком сезона-2022/2023 в топ-5 европейских чемпионатах.

Ранее сообщалось, что клуб «Рексем» из Уэльса, одним из владельцев которого является популярный киноактер Райан Рейнольдс, вернулся в профессиональный футбол.