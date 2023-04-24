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Передача Орлова помогла «Бостону» увеличить преимущество в серии с «Флоридой» в плей-офф НХЛ

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Eric Hartline/Reuters

В ночь на 24 апреля по московскому времени состоялся четвертый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Флоридой Пантерз» и «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой «Бостона» со счетом 6:2.

В cоcтаве победителей шайбы заброcили Брэд Маршан, Джейк Дебраcк (дважды) и Тайлер Бертуцци и Тейлор Холл (дважды). Роccийcкий защитник Дмитрий Орлов отметилcя результативной передачей.

У «Флориды» голами отличилиcь Мэттью Ткачук и Cэм Беннетт. Роccийcкий вратарь Cергей Бобровcкий cделал 25 cейвов.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Брюинз». Следующий матч противостояния состоится 27 апреля, начало в 02:00 (мск).

Ранее сообщалось, что Дмитрий Орлов стал первым защитником в истории «Бостон Брюинз», кому удалось набрать очки в четырех дебютных матчах подряд в плей-офф НХЛ.

Напомним, 31-летнего россиянина обменяли в «Бостон» из «Вашингтон Кэпиталз» в конце февраля. После этого он записал на свой счет четыре гола и 13 результативных передач в 23-х играх.

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