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Гол Изидора на 87-й минуте спас «Локомотив» от поражения в матче 24-го тура РПЛ с ЦСКА

Сегодня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» прошел матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными ЦСКА и «Локомотивом». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

На 22-й минуте счет открыл нападающий армейской команды Антон Забалотный. На 87-й минуте футболист «Локомотива» Вилсон Изидор сравнял счет на табло.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, ЦСКА располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. «Локомотив» заработал 29 баллов и занимает 10-е место. Лидером чемпионата является «Зенит», набрав 58 очков.

29 апреля ЦСКА в гостях сыграет с «Ахматом». 30 апреля «Локомотив» дома проведет встречу с «Химками».

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю назвал нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу своим любимым футболистом.

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