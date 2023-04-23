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Экс-теннисист Чесноков позитивно оценил игру Рублева в проигранном финале турнира в Бане-Луке

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Satish Kumar/Reuters

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков высказался об итогах финальной игры турнира АТР-250 в Бане-Луке, в которой Андрей Рублев уступил Душану Лайовичу.

Напомним, что игра завершилась в трех сетах со счетом 3:6, 6:4, 4:6.

«Это не поражение Рублева — это победа Лайовича. Он здорово играл и показал потрясающий теннис, то есть это не Рублев проиграл, а Лайович его обыграл. Был классный матч, классный финал, для этого турнира он был очень хорош.

Это украшение турнира. Лайович набрал бешеную форму, всех повыносил по ходу турнира», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее полузащитник подмосковных «Химок» Владимир Хубулов назвал мимолетной глупостью историю со своим сообщением теннисистке Дарье Касаткиной.

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