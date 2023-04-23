Россияне выиграли общий зачет на чемпионате Европы и Молодежном первенстве по самбо

Завершились чемпионат Европы и Молодежное первенство мира по самбо. В общекомандном зачете во всех весовых категориях первые места заняли российские самбисты, которые выступают под флагом Международной федерации самбо (FIAS 1). Кроме того, под названием FIAS 2 выступают белорусские самбисты. Соревнования проходят в израильском городе Хайфа.
Чемпионат Европы:
Общекомандный зачет: 1. FIAS 1 (российская команда) 2. Армения 3. FIAS 2 (белорусская команда)
Женщины: 1. FIAS 1 (российская команда) 2. FIAS 2 (белорусская команда) 3. FIAS 3 (французская команда)
Мужчины: 1. FIAS 1 (российская команда) 2. Грузия 3. Армения
Боевое самбо мужчины: 1. FIAS 1 (российская команда) 2. Армения 3. FIAS 2 (белорусская команда)
Молодежное первенство Европы:
Общекомандный зачет: 1. FIAS 1 (российская команда) 2. FIAS 2 (белорусская команда) 3. Армения
Юниорки: 1. FIAS 1 (российская команда) 2. FIAS 2 (белорусская команда) 3. Молдова
Юниоры: 1. FIAS 1 (российская команда) 2. Грузия 3. FIAS 2 (белорусская команда)
Девушки: 1. FIAS 1 (российская команда) 2. Болгария 3. FIAS 2 (белорусская команда)
Юноши: 1. FIAS 1 (российская команда) 2. FIAS 2 (белорусская команда) 3. Армения
Кадеты девушки: 1. FIAS 1 (российская команда) 2. Германия 3. FIAS 2 (белорусская команда)
Кадеты мальчики: 1. FIAS 1 (российская команда) 2. Грузия 3. Армения
Соревнования начались 19 апреля. Сегодня последний день европейского первенства по самбо.
Напомним, в марте 2022 года FIAS разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе.
Накануне сообщалось, что российские самбисты завоевали 14 золотых медалей в заключительный день чемпионата Европы.