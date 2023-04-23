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Россияне выиграли общий зачет на чемпионате Европы и Молодежном первенстве по самбо

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ФИАС

Завершились чемпионат Европы и Молодежное первенство мира по самбо. В общекомандном зачете во всех весовых категориях первые места заняли российские самбисты, которые выступают под флагом Международной федерации самбо (FIAS 1). Кроме того, под названием FIAS 2 выступают белорусские самбисты. Соревнования проходят в израильском городе Хайфа.

Чемпионат Европы:

Общекомандный зачет: 1. FIAS 1 (российская команда) 2. Армения 3. FIAS 2 (белорусская команда)

Женщины: 1. FIAS 1 (российская команда) 2. FIAS 2 (белорусская команда) 3. FIAS 3 (французская команда)

Мужчины: 1. FIAS 1 (российская команда) 2. Грузия 3. Армения

Боевое самбо мужчины: 1. FIAS 1 (российская команда) 2. Армения 3. FIAS 2 (белорусская команда)

Молодежное первенство Европы:

Общекомандный зачет: 1. FIAS 1 (российская команда) 2. FIAS 2 (белорусская команда) 3. Армения

Юниорки: 1. FIAS 1 (российская команда) 2. FIAS 2 (белорусская команда) 3. Молдова

Юниоры: 1. FIAS 1 (российская команда) 2. Грузия 3. FIAS 2 (белорусская команда)

Девушки: 1. FIAS 1 (российская команда) 2. Болгария 3. FIAS 2 (белорусская команда)

Юноши: 1. FIAS 1 (российская команда) 2. FIAS 2 (белорусская команда) 3. Армения

Кадеты девушки: 1. FIAS 1 (российская команда) 2. Германия 3. FIAS 2 (белорусская команда)

Кадеты мальчики: 1. FIAS 1 (российская команда) 2. Грузия 3. Армения

Соревнования начались 19 апреля. Сегодня последний день европейского первенства по самбо.

Напомним, в марте 2022 года FIAS разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе.

Накануне сообщалось, что российские самбисты завоевали 14 золотых медалей в заключительный день чемпионата Европы.

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