Вице-президент ФШР Смагин похвалил команду Непомнящего за подготовку к десятой партии с Дином

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин отметил работу команды российского гроссмейстера Яна Непомнящего при подготовке к десятой партии матча за титул чемпиона мира против китайца Дин Лижэня. Смагин заметил, что Непомнящий достаточно легко отвечал на ходы оппонента и понимал, что ему делать.

«В первую очередь, это характер самого дебюта. Китаец явно не угадал с позицией после дебюта. Сразу было понятно, что если там что-то и выжимать, то небольшое преимущество в эндшпиле. И Ян, мне кажется, был готов именно к такому повороту, возможно, у него это было в анализе. Он довольно быстро все исполнил. Яну, в целом, было просто играть. Ясная позиция, ясно, что делать, никаких двусмысленностей. Китаец позволил Яну легко доплыть до ничейной гавани.

Надо похвалить команду Яна за подготовку к сегодняшней партии. Черный цвет они очень легко отстояли», — сказал Смагин «Газете.Ru».

После десяти партий счет в матче 5.5:4.5 в пользу Непомнящего. Следующая партия пройдет в понедельник, 24 апреля, россиянин сыграет белыми.

Ранее Смагин заявил, что десятая партия с Дином не была для Непомнящего трудной.