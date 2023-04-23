Дзюба о матче с ЦСКА: у них хорошая оборона, а у нас хорошая атака

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба поделился мнением о предстоящем матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«У нас новая команда: пришли новый тренерский штаб и новые игроки — все друг с другом знакомятся. ЦСКА уже является сбалансированной крепкой командой, претендует на второе место, давно не проигрывает. У них хорошая оборона, у нас хорошая атака. Вот и встретимся», — передает слова Дзюбы «Матч ТВ».

«Локомотив» после 23 туров Российской премьер-лиги набрал 28 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. В ближайшем матче красно-зеленые в гостях сыграют с ЦСКА. Игра пройдет 23 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

34-летний Дзюба присоединился к «Локомотиву» в начале февраля. За это время он провел восемь матчей, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее бывший полузащитник столичного «Локомотива» и сборной России Сергей Гуренко высказался о предстоящем матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «железнодорожниками».