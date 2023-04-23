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Александр Бородюк: в «Торпедо» пришли околофутбольные люди и все разломали

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк заявил, что причиной неудач команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) стали проблемы в управлении клубом.

«Что касается «Торпедо», «ломать — не строить». Во-первых, в начале сезона пришли околофутбольные люди и все разломали. Во-вторых, постоянная чехарда тренеров, постоянная чехарда в руководстве. Это, на мой взгляд, никогда не приводило к положительному результату ни в одном клубе», — сказал Бородюк в интервью «РБ Спорту».

В 24-м туре РПЛ автозаводцы на выезде потерпели поражение от подмосковных «Химок» со счетом 2:4.

Столичная команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Черно-белые одержали в нынешнем сезоне лишь три победы, четыре раза сыграли вничью и потерпели 17 поражений.

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на две игры главного тренера московского «Торпедо» Жозепа Клотета.

Наставник столичной команды наказан за оскорбление арбитра в матче 23-го тура Российской премьер-лиги со «Спартаком».

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