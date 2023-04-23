Экс-тренер «Спартака» Эмери установил рекорд в АПЛ

В субботу в рамках 32 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Астон Вилла» сыграла вничью с «Брентфордом» со счетом 1:1. Итоговый счет матча привел к тому, что команда Унаи Эмери установила рекорд лиги. «Астон Вилла» забила во всех 19 матчах АПЛ с момента назначения испанского специалиста на должность главного тренера.

Тем самым, «Астон Вила» стала первой командой, которой удалось 19 игр подряд забивать после смены тренера.

После 32 матчей «Астон Вила» занимает шестое место в турнирной таблице.

Унаи Эмери проработал в «Спартаке» меньше полугода. Его последним матчем на посту наставника красно-белых стала игра против «Динамо» (1:5). Именно после этого матча Артем Дзюба назвал Эмери «тренеришкой». После ухода из «Спартака» он поработал в «Севилье», «ПСЖ», «Арсенале» и «Вильярреале». С 2022 года Эмери возглавляет «Астон Виллу». За это время он успел четырежды выиграть Лигу Европы (с «Севильей» и «Вильярреалом»), а также привести «ПСЖ» к победе в чемпионате Франции и дважды завоевать Кубок страны. В сезоне 2013/14 он признавался лучшим тренером в Европе.

Ранее сообщалось, что Сергей Семак вышел на единоличное второе место в истории «Зенита» по количеству побед в качестве тренера.