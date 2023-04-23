Тренер «Динамо» Йоканович потребовал уважения к себе

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович объяснил, почему долго пытался что-то выговаривать судье после первого пропущенного гола от «Зенита» в матче 24 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«На самом деле, с моей стороны не было определенных претензий. Больше был вопрос с точки зрения взаимного уважения. Я хотел спросить, почему было принято такое решение. В итоге, выяснилось, что лайнсмен с бровки отмахнулся, а я такого отношения к себе не приемлю, я требую уважения к себе. Повторюсь, такого отношения к себе я не приемлю. Как рефери хотят уважительного отношения к себе, так и тренеры», — передает слова Йокановича «Спорт-Экспресс».

В воскресенье «Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл «Динамо» со счетом 3:1. В добавленное к первому тайму время Малком реализовал пенальти. В середине второго тайма бразилец оформил дубль.

За 10 минут до окончания матча динамовцы смогли один мяч отыграть. Отличился Даниил Фомин. На 87-й минуте вышедший на замену Андрей Мостовой установил окончательный счет.

Ранее вратарь «Динамо» Антон Шунин похвалил свою команду за проигранную игру против «Зенита».