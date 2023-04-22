«Зенит» и «Динамо» объявили составы на матч 24-го тура РПЛ

Петербургский «Зенит» и московское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоится в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Состав «Зенита»: Кержаков, Чистяков, Ренан, Караваев, Сантос, Барриос, Вендел, Кузяев, Малком, Клаудиньо, Кассьерра.

Состав «Динамо»: Шунин, Фернандес, Майсторович, Скопинцев, Даса, Фомин, Кутицкий, Захарян, Макаров, Нгамале, Смолов.

В турнирной таблице после 23 туров подопечные Сергея Семака продолжают удерживать лидерство, набрав 55 очков. «Динамо» идет на пятой строчке, имея в активе 39 баллов.

Напомним, что 15 марта «Зенит» и «Динамо» сыграли в рамках четвертьфинала Пути регионов Кубка России. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге, в основное время была зафиксирована ничья, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался московский клуб — 5:4.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы Российской Федерации Роман Терюшков отреагировал на слова полузащитника «Зенита» Клаудиньо о том, что он планирует выступать за Бразилию, несмотря на получение гражданства России.