Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Зенит» и «Динамо» объявили составы на матч 24-го тура РПЛ

Петербургский «Зенит» и московское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоится в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Состав «Зенита»: Кержаков, Чистяков, Ренан, Караваев, Сантос, Барриос, Вендел, Кузяев, Малком, Клаудиньо, Кассьерра.

Состав «Динамо»: Шунин, Фернандес, Майсторович, Скопинцев, Даса, Фомин, Кутицкий, Захарян, Макаров, Нгамале, Смолов.

В турнирной таблице после 23 туров подопечные Сергея Семака продолжают удерживать лидерство, набрав 55 очков. «Динамо» идет на пятой строчке, имея в активе 39 баллов.

Напомним, что 15 марта «Зенит» и «Динамо» сыграли в рамках четвертьфинала Пути регионов Кубка России. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге, в основное время была зафиксирована ничья, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался московский клуб — 5:4.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы Российской Федерации Роман Терюшков отреагировал на слова полузащитника «Зенита» Клаудиньо о том, что он планирует выступать за Бразилию, несмотря на получение гражданства России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях