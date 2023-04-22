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Теннисистка Потапова разгромно проиграла Соболенко в полуфинале турнира WTA-500 в Штутгарте

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Российская теннисистка Анастасия Потапова выбыла из борьбы за победу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA-500) в Штутгарте.

В полуфинальном матче россиянка проиграла белорусской оппонентке Арине Соболенко. Встреча продлилась ровно один час и завершилась в двух сетах — 1:6, 2:6.

24-летняя Потапова по ходу игры сделала два эйса, допустила шесть двойных ошибок и выиграла 55% мячей с первой подачи.

Белорусская спортсменка оформила три подачи навылет, сделала две двойные ошибки и смогла забрать 65% мячей с первой подачи.

За титул чемпионки Соболенко поборется с победителем пары Ига Свентек — Онс Жабер. Эта игра начнется в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что призовой фонд турнира составляет 780 637 тыс. евро.

Ранее Ига Свентек рассказала, почему не вышла на корт с символом в поддержку Украины.

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