Четырехкратный чемпион ОИ по биатлону Тихонов призвал не платить зарплаты российским футболистам

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался об уровне российского футбола.

По его словам, отечественные футболисты не соответствуют конкурентноспособному уровню.

«Чтобы нам хорошо жилось в России, нам надо не врать, а говорить правду. В России на сегодняшний момент нет футбола, есть хоккей и дисциплина, лучшие игроки играют в НХЛ. Разогнать напрочь всех их и не платить им деньги совсем.

А то у нас есть клубы, которые тратят по €300 млн, а результата нет», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Напомним, что в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует петербургский «Зенит» с активом 55 баллов.

Следом за ним с 46 очками расположился «Ростов», далее следует московский «Спартак» (45).

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Клаудиньо рассматривает Россию как дойную корову.