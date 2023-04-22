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Четырехкратный чемпион ОИ по биатлону Тихонов призвал не платить зарплаты российским футболистам

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался об уровне российского футбола.

По его словам, отечественные футболисты не соответствуют конкурентноспособному уровню.

«Чтобы нам хорошо жилось в России, нам надо не врать, а говорить правду. В России на сегодняшний момент нет футбола, есть хоккей и дисциплина, лучшие игроки играют в НХЛ. Разогнать напрочь всех их и не платить им деньги совсем.

А то у нас есть клубы, которые тратят по €300 млн, а результата нет», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Напомним, что в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует петербургский «Зенит» с активом 55 баллов.

Следом за ним с 46 очками расположился «Ростов», далее следует московский «Спартак» (45).

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Клаудиньо рассматривает Россию как дойную корову.

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