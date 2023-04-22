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Терюшков заявил, что Клаудиньо с легкостью откажется от паспорта РФ после ухода из «Зенита»

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РИА Новости

Депутат Государственной думы Российской Федерации Роман Терюшков отреагировал на слова полузащитника «Зенита» Клаудиньо о том, что он планирует выступать за Бразилию, несмотря на получение гражданства России.

«По окончании контракта натурализованный футболист, коим является Клаудиньо, с такой же легкостью откажется от российского паспорта и вернется к себе на Родину или в другой чемпионат. Гражданином можно стать только тогда, когда ты разделяешь взгляды, уважаешь историю, традиции, быт той страны, с которой ты хочешь связать свою оставшуюся жизнь», — передает слова Терюшкова Sport24.

Клаудиньо ранее заявил, что не рассматривает вариант, при котором он будет выступать за сборную России по футболу, так как нацелен попасть в состав национальной команды Бразилии.

Летом 2022 года бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо заявили о желании остаться в команде с берегов Невы на следующий сезон. Позже они сами инициировали процедуру получения паспорта гражданина Российской Федерации.

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Динамо». Он подчеркнул, что в текущей ситуации важнее всего оценить, как динамовцы справятся с испытанием самой сильной командой чемпионата.

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