Франко Камоцци: итальянские клубы спрашивали меня о Сперцяне

Бывший советник экс-президента и владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци подтвердил сообщения о том, что несколько итальянских клубов проявляют интерес к полузащитнику клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) Эдуарду Сперцяну.

«В Италии есть интерес к Сперцяну, некоторые клубы спрашивали у меня о нем. Но мне кажется, что эта сделка будет непростой. Давайте дождемся лета», — сказал Камоцци «РБ Спорту».

Соглашение Сперцяна с «Краснодаром» рассчитано до 30 июня 2026 года. По оценке Transfermarkt, его стоимость составляет €9 млн. Сообщалось, что игроком уже интересовались нидерландский ПСВ и итальянская «Фиорентина», а также ряд других зарубежных команд. Сам игрок отрицал факт проведения переговоров с иностранными клубами.

С 2021 года Сперцян выступает за сборную Армении. В розыгрыше Лиги наций сезона-2022/23 он забил два гола в четырех матчах.

Ранее игрок петербургского «Зенита» Клаудиньо заявил, что не рассматривает вариант, при котором он будет выступать за сборную России по футболу, так как нацелен попасть в состав национальной команды Бразилии.