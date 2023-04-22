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Гендиректор «Уфы» Газизов отреагировал на сообщения об уходе из клуба

Гендиректор «Уфы» Газизов не исключил своего ухода из клуба

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Global Look Press

Генеральный директор клуба Первой лиги «Уфа» Шамиль Газизов отреагировал на сообщения о своем уходе из команды в конце нынешнего сезона.

«Я наемный рабочий. Все может произойти, тут решаю не я. Есть ли желание продолжить работу с клубом? О чем тут говорить? «Уфа» — мой родной клуб», — сказал Газизов «Спорт-Экспрессу».

Об уходе Газизова из клуба ранее сообщил журналист Иван Карпов. По его информации, гендиректор уже начал предлагать другим клубам подписать летом футболистов «Уфы» на правах свободных агентов.

В декабре сообщалось, что общая задолженность футбольного клуба «Уфа» составляет 200 млн рублей. СМИ неоднократно писали о финансовых проблемах клуба и о том, что из-за этих трудностей «Уфа» может сняться с чемпионата России.

Ранее футбольный комментатор Геннадий Орлов подвел итоги матча между тольяттинским «Акроном» и московским «Спартаком» в Кубке России. 19 апреля красно-белые проиграли со счетом 1:2 в полуфинале Пути регионов Кубка России и вылетели из числа участников турнира.

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