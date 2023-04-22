В ЦСКА высказались о возвращении Марио Фернандеса в нынешнем сезоне РПЛ

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, может ли защитник Марио Фернандес, разорвавший контракт с бразильским «Интернасьоналом», вернуться в российский клуб в сезоне-2022/23.

«Планирует ли он вернуться в ЦСКА и может ли быть заявлен в этом сезоне за клуб? В этом сезоне Марио уже не может быть заявлен», — цитирует Брейдо Metaratings.ru.

Напомним, что перед последней игрой ЦСКА в прошлом сезоне стало известно, что Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. Он вернулся в Бразилию, чтобы отдохнуть и побыть со своей семьей. В сентябре у Марио и его жены родился сын. С мая защитник не выходил на поле. Его контракт с российским клубом истекает в 2024 году.

В декабре ЦСКА разрешил Фернандесу провести год в аренде в бразильском «Интернасьонале».

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