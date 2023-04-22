Экс-защитник сборной Словакии Дюрица назвал форварда «Локо» Дзюбу «зверем»

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица поделился мнением об игре нападающего «железнодорожников» Артема Дзюбы.

34-летний Дзюба в начале февраля присоединился к «Локомотиву». За это время он провел восемь матчей, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.

«Хорошо, что Дзюба приносит пользу «Локомотиву». Его подписание — удачная сделка для всех. Надо ли продлевать с ним контракт? Наверное, надо, если он забивает.

Возраст Артема? Он сможет принести пользу «Локомотиву», не надо смотреть на возраст. Дзюба — зверь в нападении. Один из лучших», — цитирует словака «РБ Спорт».

«Локомотив» после 23-х туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 28 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. В ближайшем матче красно-зеленые в гостях сыграют с ЦСКА. Игра пройдет 23 апреля. Начало в 19.30 по московскому времени.

Ранее бывший футболист «Краснодара» Юра Мовсисян рассказал об интересе клубов американской MLS к Артему Дзюбе.