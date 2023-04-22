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Две передачи Орлова помогли «Бостону» выйти вперед в серии плей-офф НХЛ против «Флориды»

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Charles Krupa/AP Photo

В ночь на 22 апреля по московскому времени состоялся третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Флоридой Пантерз» и «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой «Бостона» со счетом 4:2.

У «Брюинз» голами отметились Тейлор Холл, Чарли Койл, Давид Пастрняк, а также Ник Фолиньо. Российский защитник Дмитрий Орлов записал на свой счет две результативные передачи.

В составе «Флориды» шайбы забросили Густав Форслинг и Сэм Райнхарт. Вратарь Сергей Бобровский появился на льду в концовке встречи. Он отыграл 7 минут 55 секунд, за которые смог отразить восемь бросков из девяти.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Бостона». Следующий матч противостояния состоится 23 апреля, начало — в 23:30 (мск).

Ранее сообщалось, что ЦСКА повел в финальной серии Кубка Гагарина против казанского «Ак Барса».

21 апреля армейцы одержали победу в третьем матче серии со счетом 3:2. После этой игры счет в серии стал 2:1 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет в Москве 23 апреля.

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