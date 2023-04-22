Фигуристка Валиева заявила, что после допингового скандала на нее странно смотрели другие спортсмены

Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что на Олимпийских играх — 2022 в Пекине ловила странные взгляды других спортсменов после начала допингового скандала.

«Произвольную программу с Олимпиады я пересмотрела раза три. Со слезами на глазах. Посмотрела и отпустила. Понимала, что, если бы на пару дней раньше я приехала в Москву, смена обстановки помогла бы мне выдохнуть.

На командном соревновании ты свежий. Упала — ничего страшного. А потом ты в этом десять дней, появляется груз сзади. Понимаешь, что некоторые спортсмены оборачиваются, странно смотрят. Понимаешь, что ты сильная девочка, но было так тяжело прыгать из-за того, что ты сама себе построила и того, что на меня навалилось.

Смена обстановки как нельзя была бы лучше», — сказала Валиева в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

Напомним, что во время ОИ-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг спортсменки. В пробе Валиевой, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил спортсменку до личного турнира Игр, где она стала четвертой.

Валиева стала победителем Олимпиады в командных соревнованиях. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил результаты соревнований предварительными, а церемонию награждения призеров командного турнира отложил до полного окончания расследования дела. В настоящее время дело 16-летней россиянки находится в CAS.

13 января Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уведомило его о решении трибунала организации оправдать Валиеву, которая не несет вины за нарушение антидопинговых правил. Однако спортсменку лишили золотой медали чемпионата России 2021 года.

Ранее Валиева подвела итоги сезона.