Форвард «ПСЖ» Мбаппе повторил рекорд результативности чемпионата Франции

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отметился дублем в матче с «Анже» (2:1) в 32-м туре чемпионата Франции.

Таким образом, 24-летний нападающий установился личное достижение – в его активе 214 полезных действий в чемпионате (157 голов и 57 результативных передач). Как сообщает Opta, Мбаппе повторил рекорд результативности чемпионата Франции в XXI веке, который до этого момента единолично удерживал полузащитник «Марселя» Димитри Пайет.

В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 32 мяча и сделал девять результативных передач.

Парижский клуб после 32-х матчей чемпионата Франции набрал 75 очков и занимает первое место в турнирной таблице. У идущего на втором месте «Марселя» 64 балла и на один сыгранный матч меньше.

Ранее футболисты «ПСЖ», в том числе Килиан Мбаппе, попросили главного тренера команды Кристофа Галтье объясниться за появившуюся в СМИ информацию о расистском скандале в «Ницце» с участием своего наставника.

Как отмечает RMC Sport, публичного обсуждения данной ситуации в клубе не было. Игроки поднимали эту тему в неформальной обстановке.