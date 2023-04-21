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Российская пловчиха Чикунова превзошла мировой рекорд на дистанции 200 м брассом

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Максим Богодвид/РИА Новости

Пловчиха Евгения Чикунова превзошла мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом на чемпионате России, который проходит в Казани.

В финале Чикунова проплыла дистанцию за 2 минуты 17,55 секунды. Россиянка превзошла достижение представительницы ЮАР Татьяны Схунмакер (2.18,95), который она установила на Олимпийских играх в Токио.

Решение о ратификации мирового рекорда должна принять Международная федерация плавания (World Aquatics).

На чемпионате России 2019 года на дистанции 200 метров брассом Евгения Чикунова установила юношеский рекорд страны, показав время в 2 минуты 22,67 секунды. В октябре 2020 года она установила новый юношеский рекорд России на дистанции 50 метров брассом 30,81 секунды.

Чикунова является обладательницей серебряных наград чемпионата мира на короткой воде (2021) и чемпионата Европы 2021 в составе комбинированной эстафеты. Также в 2021 году она выиграла чемпионат Европы на короткой воде, победив на дистанции 200 м брассом.

Международная федерация плавания (FINA) запретила российским и белорусским пловцам выступать на соревнованиях под своей эгидой даже под нейтральным флагом еще в марте 2022 года.

Ранее глава Федерации плавания Владимир Сальников назвал невыполнимыми требования МОК к допуску россиян.

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