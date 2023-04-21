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Свентек рассказала, почему не вышла на корт с символом в поддержку Украины

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Angelika Warmuth/Reuters

Польская теннисистка Ига Свентек призналась, что просто забыла надеть символику в поддержку Украины во время выхода на корт на турнире в Штутгарте.

«Я забыла. Это просто я такая глупая. Ничего не изменилось. Да, я забыла», — передает слова Свентек Sportskeeda.

Польская спортсменка прикрепляет на свой головной убор украинский флажок.

Сегодня Свентек в четвертьфинале турнира в Штутгарте сразится с представительницей Чехии Каролиной Плишковой.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации Свентек продолжает лидировать. У нее 8975 набранных очков. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (6891 очко), тройку лучших замыкает Джессика Пегула (5735 очков). Лучшей из россиянок продолжает оставаться Дарья Касаткина, она расположилась на восьмой позиции. Также в 20 лучших входят россиянки Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова, они занимают 13-е, 15-е и 18-е место соответственно.

На турнире в Штутгарте сегодня Анастасия Потапова в ¼ встретится с француженкой Каролин Гарсия.

Ранее в Федерации тенниса России назвали причины разгромного проигрыша Касаткиной в Штутгарте.

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