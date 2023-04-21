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Хлестов предложил заменить Абаскаля на Мостового

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Александр Ступников/РИА Новости

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов считает, что любой тренер сейчас может возглавить красно-белых, и хуже не будет.

«Мостовой хочет стать тренером? Великолепно! Вот сейчас «Спартак» тренирует Абаскаль — в нем разве есть какой-то потенциал? Любого сейчас туда поставь — а дальше как повезет.

Поставьте сейчас в «Спартак» Александра Мостового главным тренером, хуже не будет! Результаты не будут хуже, вообще ничего плохого не будет!» — приводит слова Хлестова «Рейтинг букмекеров».

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». Недавно он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» после 23 туров занимает третье место. Его отставание от лидирующего «Зенита» составляет 10 очков, а от идущего вторым «Ростова» — одно очко.

В середине недели красно-белые вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив тольяттинскому «Акрону». В середине первого тайма нападающий красно-белых Кейта Бальде не смог реализовать пенальти.

Ранее Федор Щербаченко назвал поражение «Спартака» от «Акрона» ударом по перспективам Абаскаля.

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