Масалитин: у «Ювентуса» перестроечный период, ему надо избавиться от негатива

Известный российский футболист и спортивный функционер, экс-форвард ЦСКА Валерий Масалитин высказался о выходе «Ювентуса» в полуфинал Лиги Европы. Специалист заметил, что клуб переживает тяжелый период, в том числе это связано с проблемами в итальянском первенстве. По мнению Масалитина, на данный момент на фоне неурядиц «Юве» показывает невнятный футбол.

«У них сейчас перестроечный период. И в чемпионате проблемы — с них сняли очки, потом временно вернули… До добра это все не доводит. Когда есть интриги внутри, когда падает моральный дух, это все надо пережить и перестроить. Естественно, «Ювентус» сейчас переживает не лучшие времена — отсюда и такая невнятная игра. Надо от этого негатива очиститься, потому что это плохо сказывается на игре», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

В первом матче четвертьфинала Лиги Европы «Ювентус» обыграл на своем поле «Спортинг» 1:0, а ответная игра завершилась со счетом 1:1, таким образом, «бьянконери» вышли в следующую стадию. В полуфинале «Юве» встретится с «Севильей», которая выбила из борьбы «Манчестер Юнайтед», в ответном матче разгромив «манкунианцев» 3:0.

Ранее Масалитин заявил, что «Манчестер Юнайтед» лихорадит, а желания клуба не совпадают с его возможностями.