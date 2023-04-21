Смолов рассказал, с кем хотел бы участвовать в шоу «Ледниковый период»

Форвард московского «Динамо» и сборной России Федор Смолов прокомментировал свои слова о желании участвовать в шоу «Ледниковый период».

«C кем бы пошел кататьcя? Да ни c кем! Это же прикол был. Конечно, нет. Ну, чиcто гипотетичеcки, c Медведевой Женей – мы уже знакомы, у наc вайб еcть, линк ап. Она – динамовец», — сказал футболист на YouTube-канале «Мир РПЛ».

В текущем сезоне Смолов принял участие в 25 матчах своей команды во всех турнирах, в которых забил десять мячей и отдал пять голевых передач.

После 23 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» располагается на пятом месте, имея в активе 39 очков. В ближайшем матче бело-голубые на выезде сыграют с петербургским «Зенитом». Матч пройдет 22 апреля. Начало в 19.00 по московскому времени.

Ранее Смолов объяснил, почему назвал журналиста клоуном после матча с «Акроном» в Кубке России.