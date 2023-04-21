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Журавель раскритиковал защитника «Спартака» Джикию за перепалку с журналистом

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MatchTV.ru

Спортивный журналист и комментатор Тимур Журавель осудил капитана московского «Спартака» Георгия Джикию за чересчур эмоциональную реакцию на вопрос журналиста после проигрыша команды «Акрону» в полуфинале Пути регионов и вылета с турнира.

Красно-белые проиграли тольяттинцам со счетом 1:2

«Да, журналист выбрал достаточно сильное слово. Но оценочный окрас в дальнейшем разговоре подкреплялся фактурой. Так что тут никакого провокации или неуместности нет.

Напряжение тут исходит от Джикии. Капитан «Спартака» шантажирует последующим неподходом к журналистам. Извините, но это детский сад какой-то. Мне кажется неправильным, что виноватыми при любом общении в миксте делают журналистов», – написал Журавель в своем Telegram-канале.

Джикии во время общения с журналистами в микст зоне не понравилось слово «деградация», использованное журналистом для описания непростой ситуации, в которую попала команда. Джикия пригрозил, что в случае использования таких слов он больше не будет общаться с представителями СМИ.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко обвинил футболистов красно-белых в отсутствии драйва и азарта, назвав игру команды унылой.

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