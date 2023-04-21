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Отстраненный от основного состава СКА Гусев может продолжить карьеру в Москве

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РИА Новости

Отстраненный от основного состава петербургского СКА нападающий Никита Гусев продолжит карьеру в Москве, сообщает «Матч ТВ».

По его информации, хоккеиста хотят видеть в своих рядах столичные «Динамо» и «Спартак». Форвард договорился со СКА о досрочном расторжении контракта и 1 мая станет неограниченно свободным агентом.

«Матч ТВ» ранее писал, что форвард отстранен от основного состава в связи с определенной зависимостью, которая имеет отношение к употреблению пива. Сообщалось, что в дальнейшем хоккеист вернется в состав и в команде ему окажут всяческую помощь и поддержку.

Гусев был отстранен от участия в четвертом матче финальной серии Западной конференции с ЦСКА и в дальнейшем больше не выходил на лед в нынешнем сезоне. По информации СМИ, нападающий не принимал участия в закрытии сезона, организованного СКА на домашней арене.

Ранее главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг стал наставником команды «Россия 25». Он был выбран тренерским советом Федерации хоккея России (ФХР).

Специалист был выбран в качестве тренера «России 25» единогласным решением совета.

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