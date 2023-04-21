Семак высказался о возможной реформе РПЛ: терпеть надо с любовью

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о возможной реформе Российской премьер-лиги (РПЛ), в частности введении плей-офф или третьего круга с групповым раундом.

«Такой вопрос — журналистский и тех людей, которые относятся с предубеждением к нашему клубу. К этому я отношусь одной фразой: терпеть надо с любовью. Почему-то чемпионат Италии или Испании смотреть интересно. Хотя какой там отрыв?

Нашим болельщикам, думаю, нравится наша игра. Огромного разрыва нет. Если говорить о какой-то реорганизации, то это точно не наша работа», — передает слова Семака «Спорт-Экспресс».

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев ранее заявил о возможном изменении формата проведения лиги после обсуждения со всеми заинтересованными сторонами, в том числе введении стадии плей-офф в следующем сезоне.

«Нужно рассматривать все варианты, чтобы сделать чемпионат интереснее. Лично я считаю, что данный вопрос надо обсуждать», — сказал Алаев.

Ранее бывший игрок и бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев призвал болельщиков красно-белых забыть о чемпионстве.